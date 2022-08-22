Теперь же в Никопольской РВА официально заявили о провокации россиян. Об этом сообщил глава района Евгений Евтушенко.

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На противоположном берегу водохранилища армия россии совершила провокацию. По возможности, оставьте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей,

– обратился он к местным.

Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

В 15:16 была угроза артобстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине.

Обстрелы Энергодара

В 14.38 местные телеграм-каналы в Энергодаре сообщали, что город обстреливают из "Градов". Людей просили перейти в укрытие. Впоследствии появилась информация, что обстреляли территорию ТЭС.

Обстрелянная ТЭС: смотрите видео

Обстрелы Никополя

Город часто попадает под вражескую атаку. Евгений Евтушенко сообщал о ней в ночь на 15 августа. Из реактивной системы залпового огня тогда российские оккупанты обстреляли город.

Евгений Евтушенко сообщал Впоследствии сообщили, что ночью 15 августа были обстрелы по линии столкновения . В Никополе захватчики попали 20 реактивными снарядами системы "Град". Были попадания в гражданскую и промышленную инфраструктуру. Под утро оккупанты обстреляли два села в Марганецкой территориальной общине. Были попадания в гражданские объекты.

были обстрелы по линии столкновения Ночь на 18 августа также прошла неспокойно в Днепропетровской области. Враг снова бил по Никополю. В результате обстрела в Никополе пострадала женщина. Однако больше потерь не было.

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