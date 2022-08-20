Ядерний шантаж путіна провалюється

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, путін бачить, що його погрози не викликають очікуваної реакції.

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"Не в тому сенсі, що світ чи Україна не реагують, а в тому, що не ведуться на його шантаж – не йдуть на поступки, не кричать, щоб швиденько сідати за стіл переговорів і йти на компроміси, підписувати припинення вогню тощо. Цього немає", – пояснив він.

Така відповідь на ядерний шантаж путіна була необхідна росії, щоб змістити фокус зі своїх поразок, зокрема й з неможливості провести у вересні "референдуми" на окупованих територіях, на дипломатичні переговори. Але ця ідея провалилася.

У чому може полягати "план Б"

Зараз у росії вимагають допустити на Запорізьку АЕС місію МАГАТЕ, аби вона проінспектувала та простежила, чи безпечно використовують об'єкти станції. Мусієнко припускає, що якщо це справді відбудеться, росіяни будуть переходити до "плану Б".

Цей план, на його думку, полягає у тому, що окупанти робили раніше – шкодили національним інтересам України. Мова йде про той сценарій, за яким вони вживатимуть усіх заходів, аби відключити ЗАЕС від українських мереж, які йдуть не на окуповану територію.

Попри те, що це складно технічно, є інформація про те, що росія справді проводить таку підготовку. За словами Мусієнка, вони хочуть повністю відключити станцію або перепід'єднати її на забезпечення Криму чи інших окупованих територій. Мета цього одна – банально нашкодити і створити для України проблеми в енергетиці і економіці.

"А з ядерним шантажем, скоріш за все, тема сходить нанівець, тому що в росії бачать, що ніхто не йде на поступки. Тому вони намагаються змінювати підходи в бік того, щоб завдати шкоду іншим шляхом – економічно та енергетично", – вважає військовий експерт.

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