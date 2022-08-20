Ядерный шантаж путина проваливается

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Путин видит, что его угрозы не вызывают ожидаемой реакции.

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"Не в том смысле, что мир или Украина не реагируют, а в том, что не ведутся на его шантаж – не идут на уступки, не кричат, чтобы быстренько садиться за стол переговоров и идти на компромиссы, подписывать прекращение огня и тому подобное. Этого нет ", – объяснил он.

Такой ответ на ядерный шантаж путина был необходим россии, чтобы сместить фокус со своих поражений, в том числе и по невозможности провести в сентябре "референдумы" на оккупированных территориях, на дипломатические переговоры. Но эта мысль провалилась.

В чем может состоять "план Б"

Сейчас в России требуют допустить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ, чтобы она проинспектировала и проследила, безопасно ли использовать объекты станции. Мусиенко предполагает, что если это действительно произойдет, россияне будут переходить в план Б.

Этот план, по его мнению, состоит в том, что оккупанты делали раньше – вредили национальным интересам Украины. Речь идет о том сценарии, по которому они будут принимать все меры, чтобы отключить ЗАЭС от украинских сетей, которые идут не на оккупированную территорию.

Несмотря на то, что это сложно технически, есть информация о том, что Россия действительно проводит такую подготовку. По словам Мусиенко, они хотят полностью отключить станцию или переподключить ее на обеспечение Крыма или других оккупированных территорий. Цель этого одна – банально навредить и создать для Украины проблемы в энергетике и экономике.

"А с ядерным шантажом, скорее всего, тема сходит на нет, потому что в России видят, что никто не идет на уступки. Поэтому они пытаются менять подходы в сторону того, чтобы нанести вред другим путем – экономически и энергетически", – считает военный эксперт.

Мусиенко рассказал о неудачном ядерном шантаже россии: смотрите видео

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