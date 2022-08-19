Это подтвердили и аналитики американского Института изучения войны в своем отчете. Напомним, что украинская разведка предупреждала о предполагаемом теракте уже сегодня, 19 августа.

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россия хочет во всем обвинить Украину

Аналитики отмечают, что минобороны агрессора уже создает соответствующий информационный пузырь, чтобы обвинить Украину в будущих вероятных терактах на ЗАЭС.

В частности, приводят слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты россии генерала игоря кириллова. Тот уже успел наврать пропагандистам, что ВСУ готовятся к провокации на станции. Более того, это должно было совпасть с визитом генсека ООН в Украину. Заметим, что визит состоялся, а провокаций так и не произошло.

кириллов же говорил, что во всем хотят обвинить россию. Агрессор в привычном для себя духе представляет будто он ягненок в овечьей шкуре. Ведь эти слова следует трактовать с точностью до наоборот. Провокации на ядерном объекте может устроить только россия.

оккупанты попросили сотрудников российских АЭС не выходить на работу 19 августа. На станцию же приехало 5 российских грузовиков очень близко к одному из реакторов. Аналитики Института отмечают, что это может свидетельствовать о том, что российские войска создают условия, чтобы вызвать провокацию на станции. При этом переложить вину за это на Украину.

На ЗАЭС должно попасть МАГАТЭ

Украина изо всех сил и всеми возможными способами пытается предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС. В частности, наше государство требует, чтобы на атомную станцию попала миссия МАГАТЭ. Президент Владимир Зеленский уверял, что для этого нет никаких препятствий, по крайней мере, с нашей стороны. Вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем он обсудил параметры этой миссии во Львове.

Главное же управление разведки при Министерстве обороны даже имеет подтверждение своих слов о подготовке теракта. Там также говорили о том, что работники "росатома", которых оккупанты завезли в Энергодар, не пришли 18 августа на вечернее собрание руководства ЗАЭС. Они уехали с территории станции. Оккупанты завезли на ЗАЭС много оружия, проводят постоянные провокативные атаки, поэтому есть большая вероятность масштабного теракта.

Что может произойти, если оккупанты остановят станцию: смотрите видео