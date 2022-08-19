Це підтвердили й аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті. Нагадаємо, що українська розвідка попереджала про ймовірний теракт вже сьогодні, 19 серпня.

До теми "Фукусімський сценарій": до чого може призвести зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС

росія хоче у всьому звинуватити Україну

Аналітики зазначають, що міноборони агресора вже створює відповідну інформаційну бульбашку, щоб звинуватити Україну в майбутніх ймовірних терактах на ЗАЕС.

Зокрема, наводять слова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту росії генерала ігоря кириллова. Той вже встиг набрехати пропагандистам, що буцімто ЗСУ готуються до провокації на станції. Ба більше, це мало збігтися з візитом генсека ООН до України. Зауважимо, що візит відбувся, а провокацій так і не сталося.

кирилов же казав, що в усьому хочуть звинуватити росію. Агресор у звичному для себе дусі представляє ніби він ягня в овечій шкурі. Адже ці слова слід трактувати з точністю до навпаки. Провокації на ядерному об'єкті може влаштувати тільки росія.

окупанти попросили співробітників російських АЕС не виходити на роботу 19 серпня. На станцію ж заїхало 5 російських вантажівок дуже близько до одного з реакторів. Аналітики Інституту зауважують, що це може свідчити про те, що російські війська створюють умови, щоб спричинити провокацію на станції. При цьому перекласти вину за це на Україну.

На ЗАЕС має потрапити МАГАТЕ

Україна з усіх сил і всіма можливими способами намагається запобігти катастрофі на Запорізькій АЕС. Зокрема, наша держава вимагає, аби на атомну станцію потрапила місія МАГАТЕ. Президент Володимир Зеленський запевняв, що для цього немає жодних перешкод, принаймні з нашої сторони Разом з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем він обговорив параметри цієї місії у Львові.

А Головне управління розвідки при Міністерстві оборони навіть має підтвердження своїх слів про підготовку теракту. Там також казали про те, що працівники "росатому", яких окупанти завезли в Енергодар, не прийшли 18 серпня на вечірнє зібрання керівництва ЗАЕС. Вони поїхали з території станції. Окупанти завезли на ЗАЕС багато зброї, проводять постійні провокативні атаки, тому є велика ймовірність масштабного теракту.

Що може статися, якщо окупанти зупинять станцію: дивіться відео