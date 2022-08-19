Хоч у росії нещодавно назвали Францію "недружньою" країною, Макрон все ж підтримує діалог з кремлівським диктатором. Про їхню розмову пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал.

Раніше Зеленський поговорив з Макроном про ядерний тероризм росії

Про що Макрон говорив з путіним

Макрон з путіним обговорили ситуацію на Запорізьскій АЕС. Зокрема, про відправлення туди місії МАГАТЕ. путін у традиційній манері брехав, мовляв, обстрілюють станцію з боку України.

Президент держави-агресорки сказав, начебто росія не проти місії МАГАТЕ. Також говорили за направлення співробітників ООН та Червоного Хреста до Оленівки.

Також путун бідкався, що ніхто не сприяє експорту російського зерна.

Насамкінець президенти домовились продовжувати контакти. Збираються спілкуватись про ці та інші теми.

Чому Макрон дзвонить путіну

Насправді президент Франції часто дзвонив путіну ще й до 24 лютого. Наприклад, за 4 дні до повномасштабної війни він телефонував диктатору, щоб поговорити про Мінські угоди.

Крім того, у Франції зняли документальний фільм про розмови Макрона з путіним.

Сам Макрон заявляв, що іноді його дзвінки до путіна відбувалися на прохання Києва, але все ж таки частіше він телефонував за власним бажанням.

Може зацікавити – Зеленський прокоментував слова Макрона про "приниження росії": відео