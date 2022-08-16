Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті і те, як росія влаштувала ядерний тероризм на захопленій ЗАЕС.

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Про що Зеленський спілкувався з Макроном

Володимир Зеленський вкотре нагадав президенту Франції, що необхідно збільшувати санкційний тиск на росію. При цьому він не забув подякувати Макрону за підтримку України.

Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ,

– мовиться у повідомленні.

Джонсон і Макрон обговорили допомогу Україні

Днями про війну в Україні говорили Борис Джонсон та Еммануель Макрон. Вони домовилися допомагати нашій державі стільки, скільки буде потрібно. Лідери наголосили, що важливо не допустити втому Заходу від війни в Україні.

До слова, нещодавно у кремлі заявили, що Франція недружня до росії держава.

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