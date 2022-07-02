Новий фільм про Макрона отримав назву "Президент, Європа і війна". Після його перегляду стає зрозуміло, наскільки сильно Європа виявилася не готовою до останніх катастрофічних подій та їхніх наслідків.

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Роботу над документальною картиною, присвяченою зовнішній політиці Парижа, розпочали ще до війни.

Ключовий момент фільму – розмова президентів до повномасштабного вторгнення

Впродовж останніх 6 місяців журналіст Гі Лагаш знімав французького лідера та його радників у Парижі, Москві, Києві та Брюсселі. Головний момент фільму – телефонна розмова Макрона з Путіним, яку вдалося записати за 4 дні до початку війни.

Про що говорив Макрон з російським диктатором:

Макрон хотів обговорити з Путіним виконання Мінських угод. Він попросив російського диктатора висловити своє бачення ситуації та чітко сказати про свої подальші наміри.

Путін спробував скинути всю провину на Зеленського, мовляв, той "нічого не робить" та "бреше Макрону". Потім Путін вирішив атакувати і звинуватив Макрона у бажанні переглянути Мінські домовленості. Той почав гаряче протестувати.

Уявлення не маю, де навчався ваш юрист. Я дивлюся прямо на текст домовленостей та намагаюся їх застосувати,

– заявив Макрон.

Путін вирішив продовжувати грати знайому пластинку та нити про те, що проросійських бойовиків "не чують". Макрон заперечив, що на позиції сепаратистів всім "плювати", адже вони не є стороною Мінських угод.

Навіщо перемовини, якщо вони безрезультативні

У фінальній сцені фільму Макрон бесідує з режисером в поїзді під час повернення з Києва.

Я провів багато часу в спробах перешкодити цій війні. Я вірив у шлях довіри та інтелектуального діалогу,

– каже Макрон.

Режисер зауважує, що він продовжував спроби розмовляти з Путіним і після 24 лютого. Тож, риторично запитує для чого президент це робив, якщо очевидно, що це ні до чого не призводить.

Макрон же відповів, що "кожен новий етап війни вимагає нової спроби діалогу". Нова фаза настала, коли у світі дізналися про масові вбивства в Бучі. Тож, французький лідер зауважує, що після цього протягом декількох тижнів не розмовляв з Путін, тому що вважає, що той перейшов моральну і політичну межу.

Як коментують у Франції фільм

Французький історик, професорка Університету Ренн-II Сесіль Вессьє переконана, що Росія і Захід розходяться у розумінні культури політичного діалогу. Коментуючи сюжет фільму, Вессьє запевняє, що переговори Макрона і Путіна – це зіткнення двох різних політичних культур.

Макрон вважає, що потрібно вести діалог будь-що, до самого кінця, щоб дати Путіну можливість вийти з цієї ситуації, виправити її. Питання в тому, чи може Путін з його ментальністю ленінградської шпани і гебіста, побачити в цьому щось крім просторікувань європейців і прийняти такий вихід із ситуації? Звичайно, ні,

– зазначила Вессьє.

Тож, історик стверджує, що Макрон виявився наївним.

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