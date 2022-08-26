Такие заявления обнародовали ряд российских СМИ, ссылаясь на слова самопровозглашенного "члена главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимира Рогава.

Важно россияне повредили линию электропередач: что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Оккупанты утверждают, что украинская сторона якобы может "всадить в спину этой миссии инспекции МАГАТЭ, из чего угодно выстрелить".

Ранее МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от россии и Украины для миссии на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией российских войск.

Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны,

– сказал Макрон.

Ранее в СМИ появилась информация, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября, а ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально. В свою очередь советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, то есть раньше 5 сентября. Впрочем, оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.

Ситуация на ЗАЭС и визит миссии МАГАТЭ