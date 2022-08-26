Такие заявления обнародовали ряд российских СМИ, ссылаясь на слова самопровозглашенного "члена главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимира Рогава.
Важно россияне повредили линию электропередач: что сейчас происходит на Запорожской АЭС
Оккупанты утверждают, что украинская сторона якобы может "всадить в спину этой миссии инспекции МАГАТЭ, из чего угодно выстрелить".
Ранее МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от россии и Украины для миссии на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией российских войск.
Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны,
– сказал Макрон.
Ранее в СМИ появилась информация, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября, а ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально. В свою очередь советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, то есть раньше 5 сентября. Впрочем, оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.
Ситуация на ЗАЭС и визит миссии МАГАТЭ
- Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Действия российских захватчиков уже повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.
- Владимир Зеленский заявил, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
- Вместе с тем, россияне регулярно обстреливают станцию. Представители Энергоатома считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.
Первое в истории отключение ЗАЭС от сети: смотрите видео