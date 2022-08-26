В ефірі 24 каналу незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна нагадала слова представника України в ООН. На одному із засідань Сергій Кислиця сказав, що місія МАГАТЕ повинна бути постійно на Запорізькій АЕС.

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Ольга Кошарна пояснила, якщо вони приїдуть на 1 – 2 дні, то росія влаштує спектакль:

виведе військову техніку із Запорізької АЕС,

виведе представників "росатому",

підготує акторів із колаборантів – ніби то вони персонал.

Експертка зазначила, що саме тому є сенс тільки тоді, якщо МАГАТЕ буде знаходитися на Запорізькій АЕС постійно.

"Я думаю, що за цієї умови росія припинить обстріли та провокації, тому що хоче залишатися в Раді безпеки ООН з правом вето і приймати рішення в МАГАТЕ, адже заступник директора – російський громадянин. Їх (росіян – 24 канал) там багато – до 100 людей в штаті", – додала Ольга Кошарна.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Від'єднання Запорізької АЕС – дуже резонансна новина, адже будь-яке порушення технологій може потягти за собою катастрофу. Зупинка ЗАЕС, а особливо повне відключення усіх енергоблоків – це серйозна річ, адже така велика атомна станція, як Запорізька, має певні внутрішні потреби.

російські пропагандисти у вже звичній манері почали поширювати інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. Окупанти традиційно звинувачують у цьому українських захисників.

У МАГАТЕ заявили, що демілітаризація Запорізької АЕС, яку захопили росіяни, не входить до порядку денного агентства. Мовляв, це повинно вирішуватися на "політичних переговорах".

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