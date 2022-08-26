Про це свідчать дані аналітиків інтернет-ретейлерів Moneyplace, які заявили про сплеск попиту на ці товари.

Важливо У Держдепі закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Це пов'язують з тим, що раніше ЗМІ поширювали інформацію про нібито зникнення таблеток йодиду калію з аптек у США. Їх розібрали, роблячи запаси на випадок ядерної війни.

У росії ж на маркетплейсах Ozon і Wildberries обсяг продажів йодиду калію і препаратів, що його містять, зріс на:

103% у квітні порівняно з березнем 2022 року,

40% у травні порівняно з квітнем,

на 42% у липні порівняно з червнем.

Що відомо про йодид калію та кому він потрібен Йодид калію (стабільний ізотоп йод-127) рекомендують приймати людям, які перебувають у зоні радіаційного ураження, для нейтралізації радіоактивного ізотопу йод-131. Останній – один з найнебезпечніших продуктів розпаду ядерного палива, який може накопичуватися в щитовидній залозі та спричиняти злоякісні новоутворення.



За даними дослідження МАГАТЕ, з 1991 по 2015 рік у білорусії, Україні та чотирьох областях росії, мешканці яких постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС у дитячому віці, зареєстрували 20 000 випадків раку щитовидної залози. Кожен четвертий випадок, на думку експертів, став наслідком Чорнобиля.

Moneyplace також вивчив динаміку продажів товарів, у назві яких є словосполучення "від радіації". За його даними, за період з 1 по 22 серпня сукупний продаж дозиметрів для вимірювання радіації на Ozon і Wildberries зріс на 161% порівняно з липнем.

Загроза вибуху на ЗАЕС: головне

Окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 24 каналу, що від владіміра путіна можна очікувати будь-чого. Зокрема, й застосування ядерної зброї. А дії окупантів на території Запорізької АЕС цілком можуть призвести до катастрофи.

Дії російських загарбників вже спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.

Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Однак, як розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, російська федерація всіляко намагається отримати контроль над цією делегацією.

Варто подивитися – трапилося перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі: відео