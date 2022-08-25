Про це 24 каналу заявив міністр закордонних справ України (2014 – 2019 роки) Павло Клімкін. На його думку, у голові путіна нема нічого такого, що зупинило би його від підняття ставок щодо України.

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"У путіна немає червоних ліній"

Клімкін вважає, що від владіміра путіна можна очікувати будь-чого. Зокрема, й застосування ядерної зброї. А дії окупантів на території Запорізької АЕС цілком можуть призвести до катастрофи.

Я вважаю, що червоних ліній і для цього нема. Так, на сьогодні це малоймовірно, але це не виключено,

– сказав він.

Водночас, зауважив ексміністр, путін також розуміє, що застосування будь-якої зброї масового знищення наблизить кінець його режиму. Однак у голові путіна нема нічого такого, що зупинило би його проти підняття ставок щодо України.

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"Потрібні союзники не тільки із Західного світу"

Клімкін зазначив, що заява очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем'єр-міністерки країни, про готовність застосувати ядерну зброю за потреби, чудовий аргумент, щоб путін зрозумів.

Але нам потрібні союзники не тільки із Західного світу. Нам потрібно і китайців, і індусів також на свій бік перетягнути,

– заявив ексміністр.

Адже, наголосив він, чим краще скоординуються Західний світ з іншими країнами – тим ліпше для України.

Важливо! Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Однак, як розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, російська федерація всіляко намагається отримати контроль над цією делегацією.

Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо

Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.

6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.

13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.

Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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