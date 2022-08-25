Об этом 24 каналу заявил министр иностранных дел Украины (2014 – 2019 годы) Павел Климкин. По его мнению, в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его от поднятия ставок в отношении Украины.
Кстати Британская разведка назвала основные риски пребывания оккупантов на ЗАЭС.
"У путина нет красных линий"
Климкин считает, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применения ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.
Я считаю, что красных линий и для этого нет. Да, на сегодня это маловероятно, но это не исключено,
– сказал он.
В то же время, отметил экс-министр, путин также понимает, что применение любого оружия массового поражения приблизит конец его режима. Однако в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его против поднятия ставок в отношении Украины.
Климкин допускает угрозу со стороны путина для Запорожской АЭС: смотрите видео
"Нужны союзники не только из Западного мира"
Климкин отметил, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на должность премьер-министра страны, о готовности применить ядерное оружие при необходимости, прекрасный аргумент, чтобы путин понял.
Но нам нужны союзники не только из Западного мира. Нам нужно и китайцев, и индусов также на свою сторону перетащить,
– заявил экс-министр.
Ведь, отметил он, чем лучше скоординируются Западный мир с другими странами – тем лучше для Украины.
Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно
- Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.
- 6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.
- 13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.
- Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.
- 18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.
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