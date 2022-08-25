Об этом 24 каналу заявил министр иностранных дел Украины (2014 – 2019 годы) Павел Климкин. По его мнению, в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его от поднятия ставок в отношении Украины.

Кстати Британская разведка назвала основные риски пребывания оккупантов на ЗАЭС.

"У путина нет красных линий"

Климкин считает, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применения ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.

Я считаю, что красных линий и для этого нет. Да, на сегодня это маловероятно, но это не исключено,

– сказал он.

В то же время, отметил экс-министр, путин также понимает, что применение любого оружия массового поражения приблизит конец его режима. Однако в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его против поднятия ставок в отношении Украины.

Климкин допускает угрозу со стороны путина для Запорожской АЭС: смотрите видео

"Нужны союзники не только из Западного мира"

Климкин отметил, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на должность премьер-министра страны, о готовности применить ядерное оружие при необходимости, прекрасный аргумент, чтобы путин понял.

Но нам нужны союзники не только из Западного мира. Нам нужно и китайцев, и индусов также на свою сторону перетащить,

– заявил экс-министр.

Ведь, отметил он, чем лучше скоординируются Западный мир с другими странами – тем лучше для Украины.

Важно! Украина готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Однако, как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, российская федерация всячески пытается получить контроль над этой делегацией.

Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно

Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

Достойно внимания – в Британии заговорили о провокациях россии на Запорожской АЭС: смотрите видео