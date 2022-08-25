Об этом 24 каналу заявил министр иностранных дел Украины (2014 – 2019 годы) Павел Климкин. По его мнению, в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его от поднятия ставок в отношении Украины.

Кстати Британская разведка назвала основные риски пребывания оккупантов на ЗАЭС.

"У путина нет красных линий"

Климкин считает, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применения ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.

Я считаю, что красных линий и для этого нет. Да, на сегодня это маловероятно, но это не исключено,
– сказал он.

В то же время, отметил экс-министр, путин также понимает, что применение любого оружия массового поражения приблизит конец его режима. Однако в голове путина нет ничего такого, что бы остановило его против поднятия ставок в отношении Украины.

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"Нужны союзники не только из Западного мира"

Климкин отметил, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на должность премьер-министра страны, о готовности применить ядерное оружие при необходимости, прекрасный аргумент, чтобы путин понял.

Но нам нужны союзники не только из Западного мира. Нам нужно и китайцев, и индусов также на свою сторону перетащить,
– заявил экс-министр.

Ведь, отметил он, чем лучше скоординируются Западный мир с другими странами – тем лучше для Украины.

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