Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, москва хочет, чтобы делегация МАГАТЭ работала в ее интересах.

Обратите внимание Оккупанты цинично размещают технику в машинном зале Запорожской АЭС: возмутительное видео

Чего добивается россия по поводу ЗАЭС

Подоляк отметил, что есть два направления по МАГАТЭ. Первый – группа ООН из военно-политического состава. Второй – это группа МАГАТЭ именно из нуклеарного состава, которая должна профессионально оценить все риски по Запорожской АЭС.

Но и ООН, и МАГАТЭ настаивают на том, что юридически корректно будет въехать только со стороны Киева, то есть со стороны Украины. И состав должен быть абсолютно нейтрален, не иметь отношения к россии,

– сказал советник главы ОП.

москва же, по его словам, хочет, чтобы делегация въехала через россию. Ведь она стремится получить определенное время для того, чтобы непублично обработать эту делегацию и установить над ней контроль.

россия хочет получить возможность вмешаться в состав делегации, в ее формуляр, в то, как она должна работать,

– заявил Подоляк.

То есть, подчеркнул советник главы ОП, москва стремится, чтобы эта делегация приехала и работала в ее интересах. Такая практика присуща россии и мы ее хорошо знаем.

Как россия проводит пропагандистскую работу

Подоляк рассказал, что россия пытается направлять дополнительные средства прямо или через посредников во все международные институты, которые должны защитить определенным образом ее репутацию.

То есть это уже элемент такой большой пропагандистской работы не через медиа, не через пророссийское лобби, а именно через международные институты,

– объяснил он.

В то же время советник главы ОП отметил, что российско-украинская война изменила отношение многих международных институтов к нашей стране.

Они еще просто не могут до конца быть правильными с радикальной точки зрения. То есть говорить "нет", когда россия на чем-то настаивает. И разрушить ее репутацию окончательно,

– отметил Подоляк.

Он считает, что ООН и МАГАТЭ юридически будут корректно себя вести и настаивать на том, что въезд возможен только через территорию Украины. И конечно, они обязательно приедут на ЗАЭС.

Кстати! Пока в Украине с официальным визитом находится генсек ООН Антониу Гутерриш, оккупанты уже "анонсировали" провокации на Запорожской АЭС. россия уже традиционно пытается обвинить во всем наше государство.

Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно

Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа кафиры едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

Вас может заинтересовать – россия угрожает остановить Запорожскую АЭС: смотрите видео