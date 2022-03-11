Захват Чернобыльской и Запорожской АЭС стал настоящим шоком для всего мира. Российские оккупанты захватили ядерные объекты, что может иметь очень тяжелые последствия.

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Военная база на ЗАЭС

Похоже на то, что ЗАЭС стала своеобразной базой для оккупантов. Они надеются укрыться за важностью объекта и не сгореть под огнем ВСУ. Орки надеются, что выходить с территории ЗАЭС им уже не придется.

Военная техника оккупантов на ЗАЭС: видео

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