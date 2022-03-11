Захоплення Чорнобильскої та Запорізької АЕС стало справжнім шоком для всього світу. Російські окупанти захопили ядерні об'єкти, що може мати дуже важкі наслідки.

Цікаво Як Росія хоче встановити контроль над українською енергетикою: неоковирний план

Військова база на ЗАЕС

Сходе на те, що ЗАЕС стала своєідною базою для окупантів. Вони сподіваються сховатися за важливістю об'єкта та не згоріти під вогнем ЗСУ. Орки сподіваються, що виходити з території ЗАЕС їм вже не доведеться.

Військова техніка окупантів на ЗАЕС: відео

Буде цікаво: Мобілізовані піхотинці угнали російський танк за допомогою Google