Технику оккупанты размещают в машинном зале Запорожской АЭС. Вероятно, они готовятся к провокациям.

К теме В МАГАТЭ приняли приглашение Украины отправить миссию на Запорожскую АЭС

российская техника уже на ЗАЭС

На опубликованных кадрах видно, что в машинном зале станции стоит несколько захватчиков. На них нарисован символ оккупантов буква "Z".

Напомним, что в Москве угрожают остановить работу электростанции. Остановка Запорожской АЭС будет означать обесточивание Юга Украины. Заявление об остановке работы АЭС после порции обвинений в "подготовке Украиной провокации" было сделано в российском минобороны.

Техника оккупантов на территории Запорожской АЭС: смотрите видео

Какая ситуация на ЗАЭС: последние новости

россия прибегла к ядерному шантажу, заминировав Запорожскую АЭС. В кремле цинично заявили, что якобы обеспокоены ситуацией на ЗАЭС. Советник главы ОП Михаил Подоляк опубликовал для российских оккупантов пошаговую инструкцию, что нужно сделать, чтобы избежать катастрофы на станции.

Чтобы визуализировать, как в случае аварии на ЗАЭС будут перемещаться радиоактивные примеси, ученые смоделировали интерактивную карту.

Также власти Украины обратились в Международное агентство по атомной энергии и ООН с рядом требований безопасности. 18 августа генеральный директор МАГАТЭ подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

Вас может заинтересовать – минобороны россии "анонсировало" провокации на ЗАЭС