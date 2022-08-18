Оккупанты должны покинуть станцию, – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк опубликовал для российских оккупантов пошаговую инструкцию, что нужно сделать, чтобы избежать катастрофы на ЗАЭС.

Достойно внимания Распространение радиации в случае катастрофы на ЗАЭС: ученые смоделировали карту

В первую очередь, как написал Подоляк, россиянам следует вывезти БК из цехов Запорожской АЭС. Также россиянам следует разминировать сооружения, освободить с камер персонал АЭС и перестать обстреливать с территории ЗАЭС город Никополь.

После этого, по словам советника главы ОП, оккупанты должны покинуть станцию. "Все просто, не правда ли?", – написал Подоляк.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Россия 4 марта захватили город Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС. Оккупанты захватили и ЗАЭС, устроив на ее территории стрельбу.

В августе оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее подорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Также захватчики несколько раз открывали огонь в сторону ЗАЭС.

В ходе обстрелов были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где есть ядерный реактор.

Новости по теме Демилитаризация ЗАЭС: ЕС призывает россию полностью вывести войска со станции

Также российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.

В ГУР Минобороны предупреждают, что оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС. россияне объявили неожиданный "исходящий" на станции.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия может создать большую катастрофу, чем авария на ЧАЭС. Глава государства подчеркнул, что на ЗАЭС сразу 6 энергоблоков, когда на Чернобыльской АЭС взорвался только один.

Важно – что будет, если россия остановит работу ЗАЭС: смотрите видео