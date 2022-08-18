Техніку окупанти розміщують у машинному залі Запорізької АЕС. Ймовірно, вони вкотре готуються до провокацій.

До теми У МАГАТЕ прийняли запрошення України відправити місію на Запорізьку АЕС

російська техніка вже на ЗАЕС

На опублікованих кадрах видно, що у машинному залі станції стоїть декілька машин загарбників. На них намальований символ окупантів літера "Z".

Нагадаємо, що у москві погрожують зупинити роботу електростанції. Зупинка Запорізької АЕС означатиме знеструмлення Півдня України. Заяву про зупинку роботи АЕС після порції звинувачень у "підготовці Україною провокації" зробили у російському міноборони.

Техніка окупантів на території Запорізької АЕС: дивіться відео

Яка ситуація на ЗАЕС: останні новини

росія вдалася до ядерного шантажу, замінувавши Запорізьку АЕС. У кремлі цинічно заявили, що буцімто занепокоєні ситуацією на ЗАЕС. Радник глави ОП Михайло Подоляк опублікував для російських окупантів покрокову інструкцію, що потрібно зробити, аби уникнути катастрофи на станції.

Щоб візуалізувати, як в разі аварії на ЗАЕС переміщуватимуться радіоактивні домішки, вчені змоделювали інтерактивну карту.

Також влада України звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії та ООН із низкою безпекових вимог. 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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