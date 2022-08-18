В российском минобороны заявили о якобы подготовке Украиной провокаций на Запорожской АЭС 19 августа. Это заявление распространяют российские СМИ.

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Цинизм оккупантов поражает

оккупанты с каждым днем демонстрируют все больше цинизма – они позорно обвиняют Украину в якобы подготовке обстрелов Запорожской АЭС. Стоит отметить, что именно Украина обращается к международным организациям, в частности к МАГАТЭ, для того чтобы избежать катастрофы.

В россии уже заявили о готовности "обеспечивать безопасность станции" и "зафиксировать факт аварии". Такие слова могут означать только одно – Россия готовит очередные обстрелы Запорожской АЭС.

Еще более позорно звучат утверждение минобороны России о том, что никакого оружия на ЗАЭС нет. Однако все данные свидетельствуют об обратном.