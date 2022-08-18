У російському міноборони заявили про нібито підготовку Україною провокацій на Запорізькій АЕС 19 серпня. Цю заяву поширюють російські ЗМІ.

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Цинізм окупантів вражає

Окупанти з кожним днем демонструють все більше цинізму – вони ганебно звинувачують Україну у нібито підготовці обстрілів Запорізької АЕС. Варто зазначити, що саме Україна звертається до міжнародних організацій, зокрема до МАГАТЕ, для того, щоб уникнути катастрофи.

У росії вже заявили про готовність "забезпечувати безпеку станції" й "зафіксувати факт аварії". Такі слова можуть означати лише одне – росія готує чергові обстріли Запорізької АЕС.

Ще більш ганебно звучать твердження міноборони росії про те, що жодної зброї на ЗАЕС немає. Однак усі дані свідчать про протилежне.