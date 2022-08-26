Окрім цього, у Держдепартаменті США назвали неприйнятними будь-які спроби від'єднати ЗАЕС від української електромережі. Адже і сама атомна електростанція, і електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні.

До теми Питання демілітаризації ЗАЕС має вирішувати не МАГАТЕ, – директор організації

США закликали припинити військові дії навколо ЗАЕС

Заступниця державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс заявила, що навколо ЗАЕС потрібно створити демілітаризовану зону.

Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції – це те, на чому ми продовжуємо наполягати,

– додала Дженкінс.

За її словами, візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС повинен відбутися якомога раніше. Водночас росія продовжує намагатися примусити міжнародну спільноту прийняти її мету, а саме – знищення України як геополітичної одиниці.

"Україна – суверенна і незалежна держава. Ми не можемо змиритися з такою долею України або будь-якої іншої суверенної держави", – зазначила заступниця держсекретаря.

Цікаво На ЗАЕС відновили з'єднання з енергосистемою, але 6 блоків залишаються відключеними

Держдеп США назвав неприйнятними спроби відключити ЗАЕС від української мережі

За інформацією CNN, перший заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що будь-які спроби від'єднати Запорізьку АЕС від української енергомережі та перенаправити електроенергію на окуповані росією території є "неприйнятними".

Очевидно, що обстріл і захоплення росією українських електростанцій та інфраструктури є частиною її стратегії зі створення енергетичної кризи в Європі. Ми рішуче засуджуємо будь-які дії на ЗАЕС чи в інших місцях, які впливають на здоров'я та добробут мирного населення в усьому регіоні,

– наголосив Пател.

За його словами, жодна країна не повинна перетворювати атомну електростанцію на зону активних бойових дій. Тому США рішуче засуджують спроби мілітаризації чи відведення електроенергії росією.

"Щоб бути гранично зрозумілим, ЗАЕС і електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні", – зауважив Пател.

Він додав, що Сполучені Штати "уважно стежать за повідомленнями про зупинку двох останніх робочих реакторів ЗАЕС".

"Україна повідомляє, що всі системи безпеки та захисту станції працюють нормально, і ми не маємо жодних ознак підвищення чи аномальних рівнів радіації", – додав заступник речника Держдепу.

Зверніть увагу! В МАГАТЕ повідомили, що електропостачання з окупованої росією ЗАЕС вже відновили, проте вона досі від'єднана від енергомережі України.

Варто подивитися – трапилося перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі: відео