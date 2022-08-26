Кроме того, в Госдепартаменте США назвали неприемлемыми любые попытки отсоединить ЗАЭС от украинской электросети. Ведь и сама атомная электростанция, и электроэнергия, производимая ею, принадлежат Украине.

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Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что вокруг ЗАЭС нужно создать демилитаризованную зону.

Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции – это то, на чем мы продолжаем настаивать,

– добавила Дженкинс.

По ее словам, визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться как можно раньше. В то же время россия продолжает пытаться заставить международное сообщество принять ее цель, а именно – уничтожение Украины как геополитической единицы.

"Украина – суверенное и независимое государство. Мы не можем смириться с такой судьбой Украины или какого-либо другого суверенного государства", – отметила заместитель госсекретаря.

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Госдеп США назвал неприемлемыми попытки отключить ЗАЭС от украинской сети

По информации CNN, первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что любые попытки отсоединить Запорожскую АЭС от украинской энергосети и перенаправить электроэнергию на оккупированные россией территории являются "неприемлемыми".

Очевидно, что обстрел и захват россией украинских электростанций и инфраструктуры являются частью ее стратегии по созданию энергетического кризиса в Европе. Мы решительно осуждаем любые действия на ЗАЭС или других местах, которые влияют на здоровье и благосостояние мирного населения во всем регионе,

– подчеркнул Пател.

По его словам, ни одна страна не должна превращать атомную электростанцию в зону активных боевых действий. Поэтому США решительно осуждают попытки милитаризации или отвода электроэнергии россией.

"Чтобы быть предельно понятным, ЗАЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", – отметил Пател.

Он добавил, что Соединенные Штаты "внимательно следят за сообщениями об остановке двух последних рабочих реакторов ЗАЭС".

"Украина сообщает, что все системы безопасности и защиты станции работают нормально, и мы не имеем никаких признаков повышения или аномальных уровней радиации", – добавил замглавы Госдепа.

Обратите внимание! В МАГАТЭ сообщили, что электроснабжение с оккупированной россией ЗАЭС уже возобновлено, однако она до сих пор отсоединена от энергосети Украины.

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