Про це 25 серпня повідомили у Міжнародній агенція з атомної енергії. Зазначили, що наразі з'єднання на Запорізькій АЕС відновили.

До теми Перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі: мер Енергодара назвав рівень радіації

"ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, що забезпечує резервну електроенергію. Усі 6 блоків залишаються відключеними від мережі", – написала агенція.

Гроссі хоче очолити місію МАГАТЕ

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, окупанти щодня влаштовують провокації на атомній станції або ж поблизу неї. Він вважає, що не можна втрачати часу.

Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою,

– заявив Гроссі.

Підготовка до евакуації

У випадку, якщо росіяни таки спричинять аварію на Запорізькій АЕС, обласна адміністрація Запоріжжя готується до евакуації. Як зазначив керівник ОВА Олександр Старух, є кілька планів порятунку. Наразі відпрацювали систему термінового оповіщення, а профільні підрозділи готують точки збору для евакуйованих людей.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій", – сказав Старух.

Зауважте Як варіант, – ексспівробітник СБУ допускає підрив росією ЗАЕС, щоб вийти з війни

Стягують техніку

росіяни заперечують свою причетність до провокацій на Запорізькій АЕС. Вони традиційно звинувачують в цьому українських військових. Проте Міністерство оборони Великої Британії опублікувало супутникові знімки, де видно техніку окупантів за приблизно 100 метрів від станції.

Фото зробили 21 серпня. За інформацією британської розвідки, росіяни розташували свою техніку найближче до 5 енергоблоку. Велика Британія вважає, що крім техніки висока небезпека існує через збої в роботі охолоджувальних реакторів.

Зверніть увагу – якими можуть бути наслідки аварії на ЗАЕС: дивіться відео