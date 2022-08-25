Про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало Міністерство оборони Великої Британії. Водночас російські пропагандисти визнали, що техніка окупантів таки є на території станції.

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Окупанти тримають техніку біля реакторів

На знімках, датованих 21 серпня видно, що російська військова техніка перебуває буквально за 100 метрів від енергоблоків Запорізької АЕС. У британській розвідці кажуть, що росія тримає техніку біля 5 енергоблоку найбільшої у Європі атомної електростанції.



російська техніка біля 5 реактору ЗАЕС / Фото Міноборони Великої Британії

Крім військової техніки, перебування окупантів на ЗАЕС має й інші ризики. У Міноборони Великої Британії відзначають, що головним ризиком є можливі збої в роботі охолоджувальних реакторів, пошкодження резервних джерел живлення чи помилки у роботі працівників станції, які змушені працювати під тиском.

Удень 25 серпня окупанти підпалили ліс біля ЗАЕС і заявили, що вогонь виникнув нібито в наслідок українських обстрілів. Через пожежу сталося замикання, унаслідок якого окуповані території Запоріжжя та Херсонщина залишилися без світла та води. В Енергодарі та Мелітополі уже відновлене електропостачання.

Тим часом пропагандисти "спалилися"

Поки росія заперечує факт зосередження військової техніки на території Запорізької АЕС, пропагандисти розбивають намагання кремля. Наприклад, 24 серпня російські ЗМІ опублікували повідомлення про затримання росгвардією 2 працівників АЕС. Причиною назвали те, що вони передавали Збройним Силам України дані про особовий склад та техніку окупантів на території станції. Тобто у росії визнали, що там їхня техніка присутня.



Пропагандисти забрехалися / Скриншот

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