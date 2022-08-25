Демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного агентства. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Головне – не допустити аварії

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що головний обов'язок організації – не допустити аварії. Натомість питання демілітаризації ЗАЕС має обговорюватися в політичних колах.

МАГАТЕ скоро поїде на ЗАЕС

Маріано Гроссі розповів, що скоро МАГАТЕ поїде на Запорізьку АЕС. За його словами, це трапиться найближчими днями. Скоріше за все, на початку вересня.

Bloomerg пише, що МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня. Ця перевірка була запланована ще до початку повномасштабного вторгнення і мала стати першою оцінкою безпеки ЗАЕС за 16 років.

Гроссі мав зустріч з росатомом

Зауважимо, що днями Рафаель Маріано Гроссі зустрівся у Стамбулі з офіційними особами росатому, щоб обговорити деталі місії.

МАГАТЕ вирушить з Києва, а потім увійде на окупованому росіянами територію в районі міста Енергодар.

Джерела повідомляють, що найскладнішою частиною переговорів з росіянами була "логістична складність забезпечення тимчасового припинення вогню при безпечному супроводі представників МАГАТЕ через зону бойових дій".

Нагадаємо, що через постійні обстріли та пожежі неподалік станції сьогодні трапилось перше в історії повне аварійне відключення Запорізької АЕС.

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