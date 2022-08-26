Об этом свидетельствуют данные аналитиков интернет-ретейлеров Moneyplace, заявивших о всплеске спроса на эти товары.

Важно В Госдепе призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Это связывается с тем, что ранее СМИ распространяли информацию о якобы исчезновении таблеток йодида калия из аптек в США. Их разобрали, делая запасы на случай ядерной войны.

В России же на маркетплейсах Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на:

103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года,

40% в мае по сравнению с апрелем,

на 42% в июле по сравнению с июнем.

Что известно об йодиде калия и кому он нужен Йодид калия (стабильный изотоп йод-127) рекомендуют принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения, для нейтрализации радиоактивного изотопа йод-131. Последний – один из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, который может накапливаться в щитовидной железе и вызывать злокачественные новообразования.



По данным исследования МАГАТЭ, с 1991 по 2015 год в беларуси, Украине и четырех областях россии, жители которых пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС в детском возрасте, зарегистрировали 20 000 случаев рака щитовидной железы. Каждый четвёртый случай, по мнению экспертов, стал следствием Чернобыля.

Moneyplace также изучил динамику продаж товаров, в названии которых есть словосочетание "от радиации". По его данным, за период с 1 по 22 августа совокупная продажа дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросла на 161% по сравнению с июлем.

Угроза взрыва на ЗАЭС: главное

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 24 каналу, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применение ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.

Действия российских захватчиков уже повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Украина готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Однако, как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, российская федерация всячески пытается получить контроль над этой делегацией.

Стоит посмотреть – произошло первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети: видео