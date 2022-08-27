Этот документ подверг критике захват российскими войсками крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС. Несогласие с договором выразила не только россия.

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Цель конференции – мир без ядерного оружия

Итоговый документ должны были одобрить все страны на конференции, являющиеся участниками договора. Документ направлен на то, чтобы сдерживать распространение ядерного оружия и достичь, чтобы мир был без него.

Конференция ДНЯО должна проводиться каждые 5 лет, но из-за пандемии ее откладывали. Это второй случай, когда 191 государство-участник не смогло согласовать итоговый документ. В частности, конференция в 2015 году завершилась без соглашения из-за серьезных разногласий по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

Эти разногласия не исчезли, но их обсуждают. Проекты итоговых документов должны подтвердить важность создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Поэтому в этом году этот вопрос не считался главным препятствием.

Вторжение россии в Украину все изменило

Темой, изменившей динамику конференции, стало нападение россии на Украину. Ведь путин начал заявлять, что россия является "мощным" ядерным государством и что любая попытка вмешательства приведет к "невиданным последствиям". Также россия привела свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

Диктатор уже немного смягчил свои заявления, сказав, что "ядерную войну невозможно выиграть, ее никогда нельзя начинать". Это сообщение повторил высокопоставленный российский чиновник в день открытия конференции ДНЯО 2 августа.

Но угрозы главы кремля и оккупация Запорожской АЭС, а также захват Чернобыльской АЭС — места страшнейшей ядерной катастрофы в мире, возобновили глобальные опасения по поводу очередной ядерной чрезвычайной ситуации.

В документе говорится о ЗАЭС

Четыре ссылки в проекте заключительного документа касаются ситуации на ЗАЭС. В них выражают "серьезную обеспокоенность военными действиями" на объекте и других атомных станциях. Договор также должен был признать потерю Украиной контроля и неспособность Международного агентства по атомной энергии обеспечить защиту ядерного материала станции. Также соглашение должно было поддержать попытки МАГАТЭ посетить Запорожье, чтобы убедиться в отсутствии перенаправления ядерных материалов. Эту поездку директор агентства надеется организовать в ближайшие дни.

Также выражают "серьезную обеспокоенность" по поводу безопасности ядерных объектов Украины, в частности ЗАЭС. Подчеркивают, что очень важно обеспечить контроль со стороны компетентных органов Украины.

Заявления других стран

После того, как конференция не приняла документ, десятки стран сделали заявления.

Индонезия, выступая от имени Движения неприсоединения, в состав которого входят 120 развивающихся стран, выразила разочарование провалом. Итоговый документ назвали чрезвычайно важным.

Представитель Франции Янн Хван зачитал заявление от имени 56 стран и ЕС, в котором подтверждается несгибаемая поддержка Украины и беспокойство по поводу "опасной ядерной риторики, действий и провокационных заявлений россии о повышении уровня ядерной готовности".

Страны выразили глубокую обеспокоенность тем, что россия подрывает международный мир и цели ДНЯО, ведя незаконную агрессивную войну против Украины.

Что говорит россия

Заместитель председателя российской делегации андрей белоусов заявил, что конференция стала политическим заложником стран. В привычной для россии риторике, он начал говорить, что все почему-то не любят россию, хотят свести с ней счета. Поэтому и поднимают вопросы непосредственно не касающиеся договора.

Более того, он во всем обвинил Украину и государства договора, которые поддерживают нас.

Единственная причина отсутствия консенсуса – россия

Специальный представитель США по вопросам нераспространения ядерного оружия Адам Шейнман отметил, что в окончательном проекте соглашения россия не упоминалась. По его словам, там недооценивается ситуация на Запорожской АЭС и не признается всем известная правда о том, что риск радиационной катастрофы существует только из-за войны по выбору россии.

россия является причиной того, что мы сегодня не имеем консенсуса. Изменения в последнюю минуту, к которым стремилась россия, не имели второстепенного характера. Они имели целью прикрыть очевидное намерение россии стереть Украину с карты мира.

– сказал он.

Что предусматривает договор

По документу пять главных ядерных государств — США, Китай, россия, Великобритания и Франция, согласились вести переговоры о ликвидации своих ядерных арсеналов со временем. Страны, не имеющие ядерного оружия, пообещали не развивать его в обмен на гарантию возможности развития атомной энергетики в мирных целях.

По словам аналитика из Великобритании Ребекки Джонсон, после недель переговоров во время войны, беспрецедентных глобальных рисков и повышенных ядерных угроз, теперь как никогда понятно, что отказ от ядерного оружия является срочным и необходимым.

Что происходит на ЗАЭС

россия регулярно обстреливает станцию. Дым на территории ЗАЭС виден со спутника. Станцию отключали от энергосистемы Украины.

В ночь на 27 августа россияне в очередной раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Известно, что противник нанес удары в районе спецкорпуса №2 и в районе эстакады между спецкорпусом и блоком №2. Станцию удалось подключить к системе.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Команда МАГАТЭ может также доставить запасные части, устройства радиационного контроля и другие важные материалы.

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