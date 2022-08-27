Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. По данным ведомства, объем повреждений устанавливается.

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Об изменениях радиационного состояния не сообщается

По состоянию на утро 27 августа два блока Запорожской АЭС работают на мощностях, регулируемых диспетчером Укрэнерго. Тем временем россияне продолжают обстреливать территорию станции. По информации начальника смены Запорожской АЭС, обстрелы фиксировали 26.08 с 16:30 – 17:40 часов. В результате вражеской атаки снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и в теплотрассу.

Следующий обстрел повторился ночью. Начальник смены рассказал, что обстрелы раздавались с 23:50 до 01:30 часов. Существенные повреждения не зафиксированы. Также нет изменения радиационного состояния.

Обратите внимание. Ночью противник нанес удар по Запорожью и области. Здесь было зафиксировано 16 "прилетов". Александр Старух отметил, что данные о пострадавших уточняются.

ЗАЭС подключили к украинской сети

Днем 25 августа оккупанты устроили пожар возле территории ЗАЭС. Традиционно россияне начали распространять фейки, которые обстрелы нанесла "украинская сторона".

В результате пожара два рабочих энергоблока станции отключились от сети. То есть действия кафиров полностью отключили ЗАЭС от энергосети.

Уже вечером на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными.

Все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от сети и по состоянию на утро 26 августа.

26 августа в 14:04 один из энергоблоков Запорожской АЭС, который остановился накануне, подключили к сети. Второй энергоблок подключили в 21:15. К счастью, нет никаких замечаний к работе оборудования или систем безопасности.

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