Энергоблоки номер 5 и 6 были остановлены системами аварийной защиты
В Энергоатоме сообщили, что по состоянию на 9 утра 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Сообщается, что собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.
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Как отметили в Энергоатоме, линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена. В настоящее время ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Речь идет об энергоблоках номер 5 и 6, которые 25 августа были остановлены системами аварийной защиты.
В Госатомрегулировании сообщили, что оперативным персоналом обеспечивается оценка радиационной и экологической обстановки на площадке ЗАЭС.
Какой радиационный фон
В Запорожской областной военной администрации сообщили информацию о радиационном фоне по состоянию на 8 утра 26 августа.
Сообщается, что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не представляет угрозы жизни и здоровью населения.
В Запорожской области подчеркнули, что радиационный фон не превышает показатели, которые свойственны территориям возле Запорожской АЭС.
Что произошло на Запорожской АЭС
- российские военные оккупировали Запорожскую АЭС и прибегли к ядерному терроризму. Оккупанты обстреливают ЗАЭС, заминировали атомную станцию и угрожают ее взорвать. россия хочет присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме и воровать энергию в оккупированный Крым.
- 25 августа впервые в истории произошло обесточивание Запорожской АЭС, из-за чего все 6 энергоблоков оказались отключенными от сети.
- Из-за пожаров возле Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС, дважды отключалась последняя четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Три других линий связи еще ранее были повреждены во время обстрелов.
- Вечером 25 августа сообщили, что на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными.
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