Енергоблоки номер 5 та 6 були зупинені системами аварійного захисту

В Енергоатомі повідомили, що станом на 9 ранку 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Повідомляється, що власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

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Як зазначили в Енергоатомі, лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена. Наразі ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Йдеться про енергоблоки номер 5 та 6, які 25 серпня були зупинені системами аварійного захисту.

У Держатомрегулювання повідомили, що оперативним персоналом забезпечується оцінка радіаційної та екологічної обстановки на майданчику ЗАЕС.

Який радіаційний фон

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили інформацію щодо радіаційного фону станом на 8 ранку 26 серпня.

Повідомляється, що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

У Запорізькій ОВА наголосили, що радіаційний фон не перевищує показники, які властиві територіям біля Запорізької АЕС.

Що сталося на Запорізькій АЕС

російські військові окупували Запорізьку АЕС та вдалися до ядерного тероризму. Окупанти обстрілюють ЗАЕС, замінували атомну станцію та погрожують її підірвати. росія хоче приєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми та красти енергію до окупованого Криму.

25 серпня вперше в історії сталося знеструмлення Запорізькій АЕС, через що всі 6 енергоблоків виявилися відключеними від мережі.

Через пожежі біля Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС, двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Три інші лінії зв'язку ще раніше були пошкоджені під час обстрілів.

Ввечері 25 серпня повідомили, що на Запорізькій АЕС вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними.

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