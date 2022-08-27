Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України. За даними відомства, обсяг пошкоджень встановлюється.

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Про зміни радіаційного стану не повідомляється

Станом на ранок 27 серпня, два блоки Запорізької АЕС працюють на потужностях, що регулюються диспетчером Укренерго. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати територію станції. За інформацією начальника зміни Запорізької АЕС обстріли фіксували 26.08 з 16:30 – 17:40 години. Внаслідок ворожої атаки снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 та у теплотрасу.

Наступний обстріл повторився уночі. Начальник зміни розповів, що обстріли лунали з 23:50 до 01:30 години. Наразі суттєві пошкодження не зафіксовані. Так само немає зміни радіаційного стану.

Зверніть увагу. Уночі противник завдав удару по Запоріжжю та області. Тут було зафіксовано 16 "прильотів". Олександр Старух зазначив, що дані про постраждалих уточнюються.

ЗАЕС підключили до української мережі

Удень 25 серпня окупанти влаштували пожежу біля території ЗАЕС. Традиційно росіяни почали поширювати фейки, що обстрілів завдала "українська сторона".

Внаслідок пожежі два робочі енергоблоки станції відімкнулися від мережі. Тобто дії окупантів повністю відімкнули ЗАЕС від енергомережі.

Уже ввечері на Запорізькій АЕС вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними.

Всі енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі й станом на ранок 26 серпня.

26 серпня о 14:04 один з енергоблоків Запорізької АЕС, який зупинився напередодні, під'єднали до енергомережі. Другий енергоблок під'єднали о 21:15. На щастя, немає жодних зауважень до роботи обладнання чи систем безпеки.

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