Президент України у вечірньому зверненні наголосив, що катастрофи вдалося уникнути зусиллями українських енергетиків, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський відзначив, що тепер станція знову працює та виробляє електроенергію для України.

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Дії окупантів можуть спровокувати катастрофу

Володимир Зеленський наголосив, що дії окупантів, зокрема й ті, які спричинять повторне відключення Запорізької АЕС, можуть призвести до ядерної катастрофи. Тому глава держави вимагає демілітаризацію АЕС, виведення російських військ з прилеглих територій та відступ окупантів на ту відстань, з якої вони б не могли обстрілювати Запорізьку АЕС.

Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі. Вітаю. Вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи,

– наголосив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, адже це допоможе тримати станцію під постійним контролем України.

ЗАЕС підключили до української мережі

Удень 25 серпня в Енергодарі окупанти влаштували пожежу біля території ЗАЕС і почали брехати про "українські обстріли", однак після замикання частина Запорізької області та Херсонщини опинилася без світла, а Запорізька АЕС відімкнулася від мережі.

Такий інцидент став першим в історії України. Уже ввечері таго на Запорізькій АЕС вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними. Всі енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі й станом на ранок 26 серпня.

26 серпня о 14:04 один з енергоблоків Запорізької АЕС, який зупинився напередодні, під'єднано до енергомережі. Другий енергоблок під'єднали о 21:15. На щастя, немає жодних зауважень до роботи обладнання чи систем безпеки.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео