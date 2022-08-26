Зокрема, глава держави підсумував поточний стан речей із українським морським експортом, який перетнув дуже вагому позначку. Окрім цього, доповів про ситуацію на Запорізькій АЕС.

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Експортували перший мільйон продукції від 24 лютого

За словами президента, станом на цей день уже можна робити перші висновки про порятунок багатьох країн від продовольчої кризи. Завдяки початку експорту українського продовольства, росія не змогла загострити кризу до реального голоду. Наразі вже експортували перший від 24 лютого мільйон агропродукції з трьох українських портів у Чорному морі.

Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту,

– акцентував Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що вже 44 судна з українською агропродукцією відправлені в 15 країн світу. Наразі наша держава має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета, якої хочуть досягнути, – обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. "І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи. Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць", – підсумував український лідер.

Будь-які дії Росії поставлять ЗАЕС за крок від катастрофи

Президент згадав про те, що Запорізьку АЕС змогли під'єднати до мережі. Він подякував усім українським атомникам, яким вдається оберігати станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили.

Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи,

– акцентував Володимир Зеленський.

Він вважає, що саме через це так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше. Наразі потрібно зробити все, щоб тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Окрім цього, необхідний і вихід російських військ із території ЗАЕС, щоб уникнути всіх ризиків обстрілів ліній електропередач.

Українські дипломати, а також наші партнери продовжують щодня робити все для убезпечення атомної станції. "Сьогодні я хочу подякувати й усім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж. Всім нашим атомникам – ви молодці, ви круті! Усім нашим енергетикам – ви міцні – чия професійність зараз у прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу", – звернувся президент.

Яка ситуація на фронті

Глава держави сказав, що останніми днями cитуація на передовій залишається без суттєвих змін. Наші воїни продовжують титанічними зусиллями робити все можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів.

Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються,

– зазначив український лідер.

Він вважає, що чим успішнішими будуть в цьому – наша розвідка, армія, СБУ – тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь. "Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться", – підсумував верховний головнокомандувач.

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