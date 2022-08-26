Триває набір потужності

В Енергоатомі повідомили, що 26 серпня о 14:04 один з енергоблоків Запорізької АЕС, який зупинився напередодні, під'єднано до енергомережі. Повідомляється, що триває набір потужності.

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У пресслужбі Енергоатома зазначили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію,

– йдеться у повідомленні.

На ЗАЕС вперше сталося повне знеструмлення

російські військові захопили Запорізьку АЕС та вдалися до ядерного тероризму. Окрім обстрілів ЗАЕС, росіяни замінували атомну станцію та погрожують її підірвати, якщо Україна спробує повернути собі контроль.

У четвер, 25 серпня вперше сталося знеструмлення Запорізькій АЕС, внаслідок чого всі 6 енергоблоків виявилися відключеними від мережі.

В Енергоатомі пояснили, що через пожежі біля Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС, двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку Запорізької АЕС із енергосистемою України.

Вже ввечері повідомлялося, що на Запорізькій АЕС вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними. Всі енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі й станом на ранок 26 серпня.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації інформували про радіаційний фон станом на 8 ранку 26 серпня. Повідомляється, що на території Запорізької області радіаційний фон залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

Як відомо, у серпні було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Також снаряди російських окупантів впали біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Під час ще одного з ударів загарбники з росії майже влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Під загрозою обстрілу також був один з енергоблоків на ЗАЕС. Унаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС пошкоджено естакаду.

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