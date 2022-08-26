Триває набір потужності
В Енергоатомі повідомили, що 26 серпня о 14:04 один з енергоблоків Запорізької АЕС, який зупинився напередодні, під'єднано до енергомережі. Повідомляється, що триває набір потужності.
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У пресслужбі Енергоатома зазначили, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію,
– йдеться у повідомленні.
На ЗАЕС вперше сталося повне знеструмлення
- російські військові захопили Запорізьку АЕС та вдалися до ядерного тероризму. Окрім обстрілів ЗАЕС, росіяни замінували атомну станцію та погрожують її підірвати, якщо Україна спробує повернути собі контроль.
- У четвер, 25 серпня вперше сталося знеструмлення Запорізькій АЕС, внаслідок чого всі 6 енергоблоків виявилися відключеними від мережі.
- В Енергоатомі пояснили, що через пожежі біля Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС, двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку Запорізької АЕС із енергосистемою України.
- Вже ввечері повідомлялося, що на Запорізькій АЕС вдалося відновити з'єднання, але 6 енергоблоків залишилися відключеними. Всі енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі й станом на ранок 26 серпня.
- У Запорізькій обласній військовій адміністрації інформували про радіаційний фон станом на 8 ранку 26 серпня. Повідомляється, що на території Запорізької області радіаційний фон залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.
- Як відомо, у серпні було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Також снаряди російських окупантів впали біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Під час ще одного з ударів загарбники з росії майже влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Під загрозою обстрілу також був один з енергоблоків на ЗАЕС. Унаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС пошкоджено естакаду.
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