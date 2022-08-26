План евакуції з окупованих територій та тих, які контролює Київ
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону розповів, що на випадок аварії на ЗАЕС є план не тільки для Запорізької області, а в цілому для України.
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За його словами, наразі план коригують у зв'язку з бойовими діями. Він повідомив, що евакуаційний план з неокупованих територій пророблений до дрібниць.
Усі готові до виконання завдання,
– сказав Старух.
Щодо окупованих територій, то Олександр Старух сказав, що ситуація ускладнена. Він розповів, що наразі з окупованих територій є лише один так званий "коридор життя", пропускна спроможність якого до 1500 легкових автомобілів на добу.
У випадку аварії буде потрібно евакуювати багато людей, тому доведеться виїжджати на південь, тобто в окуповані росіянами Мелітополь і Кирилівку.
Олександр Старух наголосив, що найважливіше питання – це інформування населення. Він повідомив, що в окупованому Енергодарі є українське телебачення та інші засоби інформації.
Він підкреслив, що у випадку аварії не має бути паніки й люди мають чекати відповідних сигналів.
Це не кулі й не снаряди, якщо не дай Боже станеться аварія ядерного характеру. Це радіація, яка розповсюджується з пилом і вітром,
– сказав очільник Запорізької ОВА.
Старух зазначив, що на випадок аварії найбільш безпечно перебувати вдома. Також у разі катастрофи потрібно слідкувати тільки за офіційними сайтами. Якщо станеться катастрофа, то сигнали йтимуть від Енергоатому, які дублюватимуть на інших рівнях, зокрема регіональному.
Джерела для отримання інформації
- Запорізька ОВА
- Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації
- телеграм Олександр Старух
- телеграм Запорізька ОВА
- фейсбук-сторінка Запорізької ОВА
- фейсбук-сторінка голова Запорізької ОДА
Глава Запорізької ОВА повідомив, що є 5 рівнів небезпеки, останній з яких передбачає повну евакуацію населення.
Як відбуватиметься оповіщення про радіаційну небезпеку
У Запорізькій ОВА повідомили, що звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага всім".
Також сповіщення про надзвичайну ситуацію буде здійснено в застосунку "Тривога" на телефоні шляхом передачі "Радіаційна небезпека".
У випадку відповідних сигналів необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор та прослухати повідомлення органів влади.
Дії в перші години аварії
Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку та пройти до укриття, якщо воно в безпосередній близькості.
Якщо захисна споруда надто далеко та відсутні засоби захисту органів дихання, необхідно залишатись вдома.
Двері та вікна потрібно закрити, зашторивши щільною тканиною. Також важливо закрити вентиляційні канали. Продукти, в тому числі вода, повинні бути герметично запаковані. Окрім того, потрібно бути готовими до евакуації, зібравши тривожну валізу.
Що робити, якщо самостійно не можете покинути приміщення
- Якщо ви не можете самостійно вийти з приміщення, то необхідно вивісити за вікном або прив'язати до ручки вхідних дверей біле полотно, щоб його було видно з вулиці.
- Також потрібно повідомити органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, Національної поліції, щоб вам прийшли на допомогу.
- У залежності від масштабу аварії, напрямку вітру інших складових на відповідних територіях можуть вводитися різні режими радіаційного захисту населення в умовах радіоактивного забруднення, які передбачають виконання визначених заходів. Про це будуть повідомляти всі можливими способами.
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