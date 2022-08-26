План евакуції з окупованих територій та тих, які контролює Київ

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону розповів, що на випадок аварії на ЗАЕС є план не тільки для Запорізької області, а в цілому для України.

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За його словами, наразі план коригують у зв'язку з бойовими діями. Він повідомив, що евакуаційний план з неокупованих територій пророблений до дрібниць.

Усі готові до виконання завдання,

– сказав Старух.

Щодо окупованих територій, то Олександр Старух сказав, що ситуація ускладнена. Він розповів, що наразі з окупованих територій є лише один так званий "коридор життя", пропускна спроможність якого до 1500 легкових автомобілів на добу.

У випадку аварії буде потрібно евакуювати багато людей, тому доведеться виїжджати на південь, тобто в окуповані росіянами Мелітополь і Кирилівку.

Олександр Старух наголосив, що найважливіше питання – це інформування населення. Він повідомив, що в окупованому Енергодарі є українське телебачення та інші засоби інформації.

Він підкреслив, що у випадку аварії не має бути паніки й люди мають чекати відповідних сигналів.

Це не кулі й не снаряди, якщо не дай Боже станеться аварія ядерного характеру. Це радіація, яка розповсюджується з пилом і вітром,

– сказав очільник Запорізької ОВА.

Старух зазначив, що на випадок аварії найбільш безпечно перебувати вдома. Також у разі катастрофи потрібно слідкувати тільки за офіційними сайтами. Якщо станеться катастрофа, то сигнали йтимуть від Енергоатому, які дублюватимуть на інших рівнях, зокрема регіональному.

Джерела для отримання інформації

Глава Запорізької ОВА повідомив, що є 5 рівнів небезпеки, останній з яких передбачає повну евакуацію населення.

Як відбуватиметься оповіщення про радіаційну небезпеку

У Запорізькій ОВА повідомили, що звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага всім".

Також сповіщення про надзвичайну ситуацію буде здійснено в застосунку "Тривога" на телефоні шляхом передачі "Радіаційна небезпека".

У випадку відповідних сигналів необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор та прослухати повідомлення органів влади.

Дії в перші години аварії

Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку та пройти до укриття, якщо воно в безпосередній близькості.

Якщо захисна споруда надто далеко та відсутні засоби захисту органів дихання, необхідно залишатись вдома.

Двері та вікна потрібно закрити, зашторивши щільною тканиною. Також важливо закрити вентиляційні канали. Продукти, в тому числі вода, повинні бути герметично запаковані. Окрім того, потрібно бути готовими до евакуації, зібравши тривожну валізу.

Важливо. Детально про правила безпеки та особистої гігієни читайте у повідомленні Запорізької ОВА за цим посиланням.

Про те, що потрібно брати в екстрену валізу та як провести йодну профілактику можна ознайомитися за цим посиланням.

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