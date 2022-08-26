План эвакуции с оккупированных территорий и контролируемых Киевом

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона рассказал, что в случае аварии на ЗАЭС есть план не только для Запорожской области, а в целом для Украины.

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По его словам, план корректируют в связи с боевыми действиями. Он сообщил, что эвакуационный план с неоккупированных территорий проработан до мелочей.

Все готовы к выполнению задания,

– сказал Старух.

Относительно оккупированных территорий Александр Старух сказал, что ситуация усложнена. Он рассказал, что сейчас с оккупированных территорий есть только один так называемый "коридор жизни", пропускная способность которого составляет 1500 легковых автомобилей в сутки.

В случае аварии потребуется эвакуировать много людей, поэтому придется выезжать на юг, то есть в оккупированные россиянами Мелитополь и Кирилловку.

Александр Старух подчеркнул, что самый важный вопрос – это информирование населения. Он сообщил, что в оккупированном Энергодаре есть украинское телевидение и другие средства информации.

Он подчеркнул, что в случае аварии не должно быть паники и люди должны ждать ответных сигналов.

Это не пули и не снаряды, если не дай Бог произойдет авария ядерного характера. Это радиация, которая распространяется с пылью и ветром.

– сказал глава Запорожской ОВА.

Старух отметил, что в случае аварии наиболее безопасно находиться дома. Также в случае крушения нужно следить только за официальными сайтами. Если произойдет катастрофа, сигналы будут идти от Энергоатома, которые будут дублировать на других уровнях, в частности региональном.

Источники для получения информации

Глава Запорожской ОВА сообщил, что есть 5 уровней опасности, последний из которых предполагает полную эвакуацию населения.

Как пройдет уведомление о радиационной опасности

В Запорожской ОВА сообщили, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание всем".

Также уведомление о чрезвычайной ситуации будет осуществлено в приложении "Тревога" по телефону путем передачи "Радиационная опасность".

В случае ответных сигналов необходимо включить радиоприемник или телевизор и прослушать сообщения органов власти.

Действия в первые часы аварии

Как только стало известно об опасности радиоактивного загрязнения, следует немедленно одеть на себя и детей противогаз, респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку и пройти к укрытию, если оно находится в непосредственной близости.

Если защитное сооружение слишком далеко и нет средств защиты органов дыхания, необходимо оставаться дома.

Дверь и окна нужно закрыть, зашторив плотной тканью. Также важно закрыть вентиляционные каналы. Продукты, включая воду, должны быть герметично упакованы. Кроме того, нужно быть готовыми к эвакуации, собрав тревожный чемодан.

Важно. Подробно о правилах безопасности и личной гигиены читайте в сообщении Запорожской ОВА по этой ссылке.

О том, что нужно брать в экстренный чемодан и как провести йодную профилактику можно ознакомиться по этой ссылке.

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