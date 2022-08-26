Продолжается набор мощности
В Энергоатоме сообщили, что 26 августа в 14:04 один из энергоблоков Запорожской АЭС, остановившийся накануне, подключен к энергосети. Сообщается, что идет набор мощности.
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В пресс-службе Энергоатома отметили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию,
– говорится в сообщении.
На ЗАЭС впервые произошло полное обесточивание
- российские военные захватили Запорожскую АЭС и прибегли к ядерному терроризму. Кроме обстрелов ЗАЭС, россияне заминировали атомную станцию и угрожают ее взорвать, если Украина попытается вернуть контроль.
- В четверг, 25 августа, впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС, в результате чего все 6 энергоблоков оказались отключенными от сети.
- В Энергоатоме объяснили, что из-за пожаров возле Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС, дважды отключалась последняя четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемы Украины.
- Уже к вечеру сообщалось, что на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными. Все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от сети и по состоянию на утро 26 августа.
- В Запорожской областной военной администрации информировали о радиационном фоне по состоянию на 8 утра 26 августа. Сообщается, что на территории Запорожской области радиационный фон остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения.
- Как известно, в августе были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС. Также снаряды российских оккупантов упали возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Во время еще одного удара захватчики из россии почти попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. Под угрозой обстрела также находился один из энергоблоков на ЗАЭС. В результате обстрелов на Запорожской АЭС повреждена эстакада.
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