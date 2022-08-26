В частности, глава государства подытожил текущее положение вещей с украинским морским экспортом, который перешагнул весомую отметку. Кроме того, доложил о ситуации на Запорожской АЭС.

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Экспортировали первый миллион продукции с 24 февраля

По словам президента, на этот день уже можно делать первые выводы о спасении многих стран от продовольственного кризиса. Благодаря началу экспорта украинского продовольствия, россия не смогла обострить кризис до реального голода. Пока уже экспортировали первый от 24 февраля миллион агропродукции из трех украинских портов в Черном море.

Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта,

– акцентировал Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что уже 44 судна с украинской агропродукцией отправлены в 15 стран мира. Сейчас у нашего государства еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель, которую хотят достичь, – объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. "И это очень важно для Африки, Азии и Европы. Этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан - это сотни тысяч рабочих мест", — подытожил украинский лидер.

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