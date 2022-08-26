ЗАЕС запрацювала о 14:04 26 серпня. Тоді до мережі під'єднали перший енергоблок.

Зауважте Наші енергетики – герої, – Зеленський привітав підключення ЗАЕС до української мережі

Другий енергоблок під'єднали о 21:15. На щастя, немає жодних зауважень до роботи обладнання чи систем безпеки.

Попри численні провокації російських окупантів, ЗАЕС працює в енергосистемі України. Атомна електростанція забезпечує потреби України в електроенергії.

Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію,

– мовиться у повідомленні.

ЗАЕС вперше в історії відключили від енергомережі

росіяни продовжують займатися ядерним тероризмом на тимчасово окупованій ЗАЕС. Через дії загарбників 25 серпня відбулося перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі.

На щастя, радіаційний фон в Енергодарі залишався у нормі. Людей закликали не вживати препарат калію йодиту, оскільки потреби у цьому ще не було.

Володимир Зеленський заявив, що завдяки зусиллям українських енергетиків, світ уникнув катастрофи. Однак дії окупантів все ще можуть призвести до трагедії для всього континенту.

Зауважте – ЗАЕС відновила з'єднання з мережею: дивіться відео