Про відключення ЗАЕС від елетромережі

Про це 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Вона пояснила, що Запорізька АЕС не була відключена повністю.

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За її словами, навіть якщо лінії електропередач відключені, там ще працюють генератори. Тобто ЗАЕС просто не виробляє електроенергію для енергосистеми, але вона не відключена.

Зокрема, для забезпечення прокачки охолодження реакторів працювали дизель-генератори.

Ольга Кошарна наголосила, що пізно ввечері 25 серпня відновили лінію на 750 кіловольт ЗАЕС “Дніпро”, на сьогодні відновили ще одну лінію.

"Якщо взагалі не буде можливості для роботи ніяких ліній для потреб Запорізької АЕС, то тоді все одно будуть працювати дизель-генератори", – каже вона.

"Це самогубство для окупантів"

Як довго може працювати ЗАЕС на потужностях дизель-генераторів? Експертка зазначила, що регламентний запас топлива складає 10 днів. Крім резервних стаціонарних генераторів у кількості 20 штук, є ще мобільні дизель-генератори і насоси. Але чи достатньо там топлива – сказати важко.

Я думаю, що російські військові у випадку якщо там не буде вистачати топлива, вони будуть його відрами носити зі своїх БТРів. Бо це буде самогубство для них залишатися там при ситуації, коли втрачено взагалі все енергопостачання,

– заявила Кошарна.

Ситуація на Запорізькій АЕС: головне

Найбільша атомна електростанції України та Європи з березня перебуває під російською окупацією. Від початку серпня росіяни почали обстрілювати територію ЗАЕС в Енергодарі, звинувачуючи в атаках Україну. Окупанти там займаються ядерним тероризмом.

Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі в нормі.

Окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.

Додамо, що внаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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