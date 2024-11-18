Росія ввечері 17 листопада атакувала Суми балістикою. Все, що відомо про цей удар розповідає 24 Канал.

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Загинуло 10 людей

Внаслідок удару по Сумах загинуло 10 людей, серед них – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Також відомо про 55 поранених.

У Сумській ОВА розповіли про пошкоджені будинки, транспортні засоби, розбите скло.

Недільний вечір для міста Сум став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю Росія,

– наголосив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Там працювали всі необхідні служби. Крім цього, розгорнули штаб, працюють Пункти незламності, мешканці сусідніх будинків і навіть з інших мікрорайонів міста долучаються до надання допомоги постраждалим.

Понад 400 осіб евакуювати із пошкодженого будинку в Сумах.

Поліція документує наслідки воєнного злочину, приймає заяви громадян.

У Сумах оголосили дні жалоби

Після того, як Росія вдарила по місту оголосили, що 18-19 листопада в Сумах будуть днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.

Вже вночі проти 18 листопада стало відомо, що Росія знову скерувала ракети проти Сум. там пролунав вибух, а також пишуть, що в частині міста зникло світла.

Місцева влада поки ніяк не коментувала цього.