Россия вечером 17 ноября атаковала Сумы баллистикой. Все, что известно об этом ударе рассказывает 24 Канал.

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Погибло 10 человек

В результате удара по Сумах погибли 10 человек, среди них – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Также известно о 55 раненых.

В Сумской ОГА рассказали о поврежденных домах, транспортных средствах, разбитых стеклах.

Воскресный вечер для города Сум стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю Россия,

– отметил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

Там работали все необходимые службы. Кроме этого, развернули штаб, работают Пункты несокрушимости, жители соседних домов и даже из других микрорайонов города приобщаются к оказанию помощи пострадавшим.

Более 400 человек эвакуировали из поврежденного дома в Сумах.

Полиция документирует последствия военного преступления, принимает заявления граждан.

В Сумах объявили дни траура

После того, как Россия ударила по городу объявили, что 18-19 ноября в Сумах будут днями траура по погибшим в результате атаки.

Уже ночью на 18 ноября стало известно, что Россия снова направила ракеты против Сум. там прогремел взрыв, а также пишут, что в части города исчезло света.

Местные власти пока никак не комментировала этого.