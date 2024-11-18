За минувшие сутки на фронте произошло 134 столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак отражено в районе Старицы, четыре – в районе Волчанска, одну атаку отбили вблизи Высокой Яруги. Россияне успеха не имели.

На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается.

На Лиманском направлении удалось остановить семь попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении состоялось одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел.

Враг два раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.

Россияне не оставляют попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. Всего 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются.

Враг интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. Там состоялось 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, однако контролируемая.

На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Трудового и Роздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация России в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.