Вони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію, план оборони України тощо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

Дивіться також Після звільнення Єрмака: аналітик сказав, що далі важливо зробити Зеленському

Про що доповіли Зеленському?

Буданов доповів президенту стосовно безпекової та політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили важливі акценти у переговорному процесі. Також він заслухав доповідь Дениса Шмигаля.

Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами,

– написав Володимир Зеленський.

За результатами розмови вони домовилися, що міністр оборони підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабміну на затвердження. Також він доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області.

"Обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Важливо, що уряд і Міноборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад", – додав він.

Україна зустрічається з представниками США