Они, в частности, обсудили ситуацию с безопасностью, план обороны Украины и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.
О чем доложили Зеленскому?
Буданов доложил президенту относительно безопасности и политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили важные акценты в переговорном процессе. Также он заслушал доклад Дениса Шмыгаля.
Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами,
– написал Владимир Зеленский.
По результатам разговора они договорились, что министр обороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение. Также он доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области.
"Обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов. Важно, что правительство и Минобороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад", – добавил он.
Украина встречается с представителями США
Отметим, что в то же время украинская делегация встречается в США со спецпосланником Стивом Уиткоффом во Флориде. Владимир Зеленский ранее утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации.
Новый глава переговорной группы Рустем Умеров сообщил, что в США украинцы продолжат работать над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.