Они, в частности, обсудили ситуацию с безопасностью, план обороны Украины и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

О чем доложили Зеленскому?

Буданов доложил президенту относительно безопасности и политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили важные акценты в переговорном процессе. Также он заслушал доклад Дениса Шмыгаля.

Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами,

– написал Владимир Зеленский.

По результатам разговора они договорились, что министр обороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение. Также он доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области.

"Обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов. Важно, что правительство и Минобороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад", – добавил он.

