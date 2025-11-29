Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что попытка назначить на это место действующего премьера Юлию Свириденко будет провальной, потому что она человек Ермака.

Смотрите также Андрей Ермак "идет на фронт": в NYP утверждают, что получили громкий эксклюзив

Какие шаги должен сделать Зеленский?

Сейчас, по словам аналитика, крайне важно, чтобы президент Украины понял, что он не может дальше пытаться управлять так, как он это делал. Вариант уволить нескольких менеджеров, заменить их и снова через них пробовать управлять страной, как отметил Рыбачук – неперспективен.

Президенту нужно возвращаться к первоисточникам, признавать, что в Украине парламентско-президентская республика, ставить перед ОПУ совсем другие задачи. Это должна быть канцелярия президента без функций управления правоохранительными органами, дублирования обязанностей Кабмина,

– объяснил Рыбачук.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Зеленскому нужно, чтобы новый ОПУ и его руководитель наладили отношения с Верховной Радой. Нардепы к этому уже готовы, чуть ли не впервые почувствовали, что они снова могут стать политическими игроками так, как это записано в Конституции. Рыбачук отметил на том, что следует формировать правительство с переформатированным большинством ВР.

"Бесперспективная тема пробовать создавать правительство по партийным квотам. Однако у людей, которые будут рассматривать для себя возможность работать в этом правительстве, не должно быть необходимости целовать перстень кому-то с Банковой, как это было с Ермаком, или согласовывать все с чиновниками из ОПУ. Они должны быть убеждены, что к ним не будет поступать никаких звонков и никакие миндичи не будут заходить", – озвучил Рыбачук.

Председатель аналитически-адвокационной организации подытожил, что Зеленскому стоит максимально "убрать" за собой и сегодня не тратить время на мысли о повторном баллотировании.

Заметьте! Экс-министр иностранных дел Украины Владимр Огрызко считает, что отставка Ермака не станет большой проблемой для ведения переговорного процесса. Он отметил,, что в нашем государстве есть достаточно профессиональных дипломатов и управленцев.

Отставка Ермака: какие реакции на это и кто его может заменить?