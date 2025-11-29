Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, наголосивши, що спроба призначити на це місце чинну прем'єрку Юлію Свириденко буде провальною, бо вона людина Єрмака.

Які кроки має зробити Зеленський?

Нині, зі слів аналітика, вкрай важливо, аби президент України зрозумів, що він не може далі намагатися керувати так, як він це робив. Варіант звільнити декількох менеджерів, замінити їх і знову через них пробувати керувати країною, як зазначив Рибачук – неперспективний.

Президенту потрібно повертатися до першоджерел, визнавати, що в Україні парламентсько-президентська республіка, ставити перед ОПУ зовсім інші завдання. Це має бути канцелярія президента без функцій керування правоохоронними органами, дублювання обов'язків Кабміну,

– пояснив Рибачук.

Він підкреслив, що надалі Зеленському потрібно, аби новий ОПУ і його керівник налагодили відносини з Верховною Радою. Нардепи до цього вже готові, ледве не вперше відчули, що вони знову можуть стати політичними гравцями так, як це записано у Конституції. Рибачук зауважив на тому, що слід формувати уряд з переформатованою більшістю ВР.

"Безперспективна тема пробувати створювати уряд за партійними квотами. Однак у людей, які будуть розглядати для себе можливість працювати в цьому уряді, не повинно бути необхідності цілувати перстень комусь з Банкової, як це було з Єрмаком, чи узгоджувати все з чиновниками з ОПУ. Вони мають бути переконані, що до них не надходитиме ніяких дзвінків і ніякі міндічі не заходитимуть", – озвучив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації підсумував, що Зеленському варто максимально "прибрати" за собою і сьогодні не витрачати час на думки про повторне балотування.

Зауважте! Ексміністр закордонних справ України Володимр Огризко вважає, що відставка Єрмака не стане великою проблемою для ведення переговорного процесу. Він наголосив на тому, що в нашій державі є достатньо професійних дипломатів і управлінців.

