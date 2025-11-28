Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що в кожній державі є свій керівник канцелярії. І про них зазвичай мало хто знає.
Чи вплине відставка Єрмака на перемовини?
Як переконаний Огризко, ніякої катастрофи не станеться. В Україні є багато кваліфікованих та гарно підготовлених дипломатів, управлінців, військових, економістів та багатьох інших людей, які потрібні для того, аби управляти державою.
Загалом влада правильно вийшла з цієї ситуації. Поки що офіційної підозри для Єрмака немає, але він вже написав заяву у відставку. Зеленський її прийняв. Міжнародні партнери мали б позитивно відреагувати на ситуацію.
Коли Зеленський буде спілкуватися з керівниками інших держав, то спокійно може подати це як болісний, але необхідний для держави крок. Загалом його рішення є правильним. А чим швидше ця вакансія буде заповнена – тим краще,
– сказав Огризко.
Звільнення Єрмака: коротко
- НАБУ і САП провели обшуки вдома в колишнього керівника ОП Андрія Єрмака. Він може бути причетним до справи "Мідас", в рамках якої викрили масштабне розкрадання коштів у сфері енергетики.
- Наразі Єрмаку не оголосили про підозру. При цьому одне з видань повідомляє, що найближчим часом це станеться.
- Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом та зятем Трампа. Вони мали остаточно узгодити домовленості між США та Україною перед тим, як обоє поїдуть до Москви на зустріч з Путіним.