Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що в кожній державі є свій керівник канцелярії. І про них зазвичай мало хто знає.

Чи вплине відставка Єрмака на перемовини?

Як переконаний Огризко, ніякої катастрофи не станеться. В Україні є багато кваліфікованих та гарно підготовлених дипломатів, управлінців, військових, економістів та багатьох інших людей, які потрібні для того, аби управляти державою.

Загалом влада правильно вийшла з цієї ситуації. Поки що офіційної підозри для Єрмака немає, але він вже написав заяву у відставку. Зеленський її прийняв. Міжнародні партнери мали б позитивно відреагувати на ситуацію.

Коли Зеленський буде спілкуватися з керівниками інших держав, то спокійно може подати це як болісний, але необхідний для держави крок. Загалом його рішення є правильним. А чим швидше ця вакансія буде заповнена – тим краще,

– сказав Огризко.

Звільнення Єрмака: коротко