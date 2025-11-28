Він мав зустрітися зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа, бізнесменом Джаредом Кушнером. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Яку зустріч мав мати Єрмак?

Видання повідомляє, що Єрмак був найвпливовішою політичною фігурою в Україні після Зеленського, маючи вплив на внутрішню та зовнішню політику, військові питання, але опинився в центрі великого корупційного скандалу.

Відомо, що вже колишній керівник Офісу Президента очолював українську переговорну групу щодо мирної угоди. Минулого тижня він провів переговори в Женеві з делегацією США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо.